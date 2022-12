(P) Ghid de stil pentru alegerea paltonului perfect

Atunci când cumpărăm un palton bărbați, două lucruri contează mai presus de toate: să fie călduros și să fie elegant. Evident, nu-i așa? La prima nu putem contribui prea mult, pentru că materialul din care este confecționat și testul sunt definitive, dar la cea de-a doua vom încerca să te ajutăm făcând o triere a ideilor.

Cea mai bună investiție

Un palton este o investiție pe termen lung. Este cel mai bun mod de a vizualiza achiziția pe care urmează să o faceți. Cu câteva excepții, paltoanele bărbătești nu se schimbă prea mult odată cu schimbarea sezonului; rareori se poate considera că o piesă se demodează. Același lucru este valabil și pentru jachete, unde clasicele precum cele din denim sau jachetele de aviator cu blană de oaie alternează în proeminență, dar nu își pierd niciodată locul în garderobă. La paltoane bărbați, tendințele sunt marcate în primul rând de detalii, cum este cazul modelelor cu șir dublu de nasturi, o alternativă la cele cu un singur rând, un lucru similar cu ceea ce se întâmplă în croitorie, unde au luat avânt și costumele cu două rânduri de nasturi. Dar, în general, un palton lung gri, albastru marin sau negru va continua să fie o piesă pentru azi, mâine și chiar poimâine.

Tocmai această atemporalitate este unul dintre argumentele care îi susțin pe cei care susțin că, dacă există un articol de îmbrăcăminte în care să investești fără teamă, acela este paltonul. Îl poți purta practic până te plictisești, dar numai dacă este de calitate, pentru că altfel nu va rezista în timp. Paltonul este o piesă vestimentară cu un mare impact asupra stilului personal din motive evidente, cum ar fi faptul că este un strat exterior, dar și din acest motiv suferă mai mult decât altele, deoarece agitația de a-l scoate și de a-l îmbrăca, contactul direct cu exteriorul, perioadele lungi de depozitare etc. sunt probe de rezistență pentru el. Dacă este de calitate, le va trece cu brio, iar an de an, dacă nu te-ai schimbat fizic, se va potrivi în continuare siluetei tale, dar altfel este foarte probabil să observi chiar că nu-ți mai vine la fel, că s-a uzat, că țesătura dă semnele trecerii timpului și că, în cazul celor umplute cu pene, mai ales, nici măcar nu-ți mai ține de cald în același mod.

La ce să fii atent când cumperi un palton?

Pe scurt, calitatea contează, mai ales când vine vorba de paltoane de bărbați. De aceea, materialul din care este confecționat este primul factor important în alegerea unui articol de îmbrăcăminte în detrimentul altuia. Dar, atenție, țineți cont de acest lucru și la nivel practic, pentru că nu este același lucru să porți toată ziua o geacă cu un rucsac în spate sau o geantă pe umăr decât să o faci fără nimic, la fel cum nu este același lucru să locuiești într-un oraș cu multe zile ploioase și să petreci mult timp pe stradă decât să locuiești într-un oraș în care soarele este protagonist aproape tot sezonul de iarnă sau pur și simplu să ai o rutină "de interior", în care haina este folosită cu greu în deplasările scurte. Frigul este principalul inamic pe care o geacă sau un palton trebuie să-l respingă, dar nu este singurul, motiv pentru care este important să evaluăm toate circumstanțele atunci când facem o achiziție.

Acest ultim punct ne aduce la cel de-al doilea factor important în luarea deciziei: funcția hainei. Încă o dată, intră în joc aspectele deja menționate atunci când ne referim la materialele de fabricație. Acest lucru explică faptul că acești factori nu sunt cu adevărat compartimente etanșe, ci sunt complet legați între ei, astfel încât trebuie evaluați ca un întreg. În acest moment, este important de menționat că este foarte dificil să găsești un palton care să poată fi folosit pentru orice, ceea ce mulți bărbați, în special cei mai pragmatici, cer în primul rând de la acest articol de îmbrăcăminte. Există unele modele specifice care pot funcționa atât pentru ținutele formale, cât și pentru cele casual, dar, să recunoaștem, nu sunt cea mai bună alegere pentru niciuna dintre ele. Nu trebuie să vă umpleți garderoba doar cu paltoane bărbați, dar trebuie să aveți o alternativă, chiar dacă aveți preferatul dumneavoastră, ceea ce se întâmplă adesea.

Cel de-al treilea factor important în decizia de alegere a unei haine are două capete, cel puțin în opinia noastră, pentru că sunt două concepte pe cât de complementare, pe atât de inseparabile: stilul și tendințele. Așa cum am explicat la început, liniile atemporale continuă să domine în materie de paltoane bărbați, mai ales în zona formalității. Oricât de mult ar fi în vogă imprimeurile cu carouri, modelele simple în culori clasice, închise, sunt încă greu de învins când vine vorba de stil. În ceea ce privește croiala, depinde de tine; opțiunile sunt fie să optezi pentru o achiziție care să acorde prioritate la ceea ce este la modă, care, în acest caz, este vorba de paltoane XL, largi și spațioase, cu o mărime mai mare decât mărimea ta reală, fie să faci o investiție pe termen lung, alegând mărimi tradiționale. Ambele sunt valabile; poate că ceea ce poate influența cel mai mult alegerea ta este contextul în care îl vei folosi și dacă ai deja în garderobă vreun alt articol de îmbrăcăminte care se potrivește cu unul dintre cele două stiluri menționate mai sus.