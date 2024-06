(P) Ghid complet: Tot ce trebuie să știi despre România - Slovacia, meciul decisiv de la EURO 2024

România - Slovacia este meciul care poate duce naționala noastră în optimile de la EURO 2024. Confruntarea va avea loc miercuri, de la ora 19:00, în direct la Pro TV. De la aceeași oră, pe Pro Arena, se dispută partida dintre Belgia și Ucraina.

Înaintea meciurilor din ultima etapă din Grupa E, clasamentul arată astfel:

1. România 3p (golaveraj +1)

2. Belgia 3p (golaveraj +1)

3. Slovacia 3p (golaveraj 0)

4. Ucraina 3p (golaveraj -2)

Conform formatului competițional, în optimile de la EURO 2024 se califică primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune patru ocupante ale locurilor 3.

În acest moment, calculele calificării sunt următoarele:

- Dacă vom câștiga meciul cu Slovacia, ne vom califica în optimi de pe locul 1 sau 2, în funcție de ce va face Belgia cu Ucraina. La egalitate cu Belgia, adversarii sunt avantajați deoarece ne-au învins.

- În cazul în care vom termina la egalitate cu Slovacia, iar Belgia - Ucraina nu se termină la egalitate, vom ajunge în optimi de pe locul 2.

- În cazul în care terminăm la egalitate cu Slovacia, iar Belgia - Ucraina se termină egal, se va face un clasament în 4. Ne vom califica în optimi datorită golaverajului.

- În cazul în care pierdem cu Slovacia, mai avem șanse la calificare doar de pe locul 3. E necesar însă ca Belgia să învingă Ucraina.

Cote pariuri România - Slovacia

Având în vedere că rezultatul de egalitate avantajează ambele echipe, nu puțini vor fi pariorii care vor miza pe egal. În istorie s-au văzut numeroase cazuri în care echipele au obținut rezultatul convenabil, astfel că nu este surprinzător că se înregistrează o scădere continuă a cotei pentru un rezultat de egalitate în ofertele de pariuri fotbal EURO. În acest moment, egalul are cota 2.05, victoria României are 4.00, iar cea a Slovaciei are 3.45.

Echipa noastră are cota 3.75 să câștige grupa, Belgia are 2.20, Slovacia are 4.35, iar Ucraina are 6.50.

Cum s-au descurcat echipele la EURO 2024

România a început entuziasmant EURO 2024. Am reușit să câștigăm cu 3-0 meciul cu Ucraina de la München, după o prestație extraordinară a jucătorilor noștri, care au depășit orice așteptare. Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș au marcat golurile tricolorilor din partida la care în tribune s-au aflat peste 35 de mii de suporteri români.

Apoi, pentru România a urmat meciul cu Belgia, pe care l-am pierdut cu 2-0. Diferența de valoare dintre cele două echipe s-a simțit din plin, iar rezultatul a fost firesc.

De partea cealaltă, Slovacia a produs una dintre marile surprize de la EURO 2024 în prima etapă. A câștigat cu 1-0 partida cu Belgia, însă adversarii au avut multe ocazii de a marca. Apoi, Slovacia a pierdut cu Ucraina, scor 1-2. Slovacii au condus, dar vecinii noștri au întors rezultatul.

Slovacia ne-a învins doar o dată în istorie

Aceasta va fi a 12-a partidă dintre România și Slovacia. Până acum, echipa noastră a câștigat de 5 ori, de 5 ori s-a terminat la egalitate, iar o singură dată Slovacia ne-a învins. Dintre acestea, doar patru meciuri au fost oficiale. Rezultatele complete dintre România și Slovacia:

· România - Slovacia 3-2, sezonul 1941/1942

· Slovacia - România 1-0, sezonul 1942/1943

· România - Slovacia 2-2, sezonul 1942/1943

· România - Slovacia 3-2, sezonul 1994/1995

· Slovacia - România 0-2, sezonul 1994/1995

· România - Slovacia 0-0, sezonul 1998/1999

· Slovacia - România 1-5, sezonul 1998/1999

· România - Slovacia 0-0, sezonul 2000/2001

· România - Slovacia 2-1, sezonul 2002/2003

· România - Slovacia 2-2, sezonul 2004/2005

· România - Slovacia 1-1, sezonul 2013/2014

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.