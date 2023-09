(P) Dueluri tari pentru FC Barcelona, Liverpool și Real Madrid în weekend

FC Barcelona o întâlnește pe FC Sevilla, echipă care dă semne de revenire după startul greoi de sezon, Liverpool joacă în deplasare la Tottenham, în timp ce Real Madrid se duelează cu revelația Girona.

FC Barcelona - Sevilla, o încleștare a orgoliilor

Programat vineri, de la ora 22:00, FC Barcelona - Sevilla este unul dintre cele mai tari meciuri din această etapă din Spania. Catalanii au un început bun de sezon, dar în ultima etapă au remizat cu Mallorca. Sevilla a început mai greu, însă a câștigat cu 5-1 contra celor de la Almeria și începe să își revină.

Forța ofensivă a ieșit în evidență pentru FC Barcelona în acest sezon, alături de problemele din defensivă. E de așteptat un meci cu multe goluri, din moment ce în ultimele 4 partide ale catalanilor s-au înscris cel puțin 4 goluri. Iar forma lui Lewandowski este și ea de luat în calcul, din moment ce polonezul are 5 goluri în ultimele 7 partide. Etapa din Spania e spectaculoasă, iar FC Barcelona nu mai vrea încă un pas greșit, astfel că acest meci este de urmărit.

Girona - Real Madrid: Deplasare pe terenul revelației din La Liga pentru "galactici"

Girona este revelația campionatul din Spania și are un început extraordinar de bun, fiind complet surprinzător pe primul loc. Poate doar cei mai optimiști fani ai Gironei se așteptau la acest start de sezon, dar trebuie să recunoaștem că adversarele întâlnite până acum nu au fost de același calibru cu cel al lui Real Madrid. Iar partida de sâmbătă, de la ora 19:30, va oferi un răspuns clar și poate schimba liderul.

Madrilenii au făcut deja un pas greșit, înfrângerea cu Atletico și nu mai acceptă unul. Girona e un adversar incomod, nu va fi un meci ușor pentru Real, dar poți miza pe victoria Realului la o cotă foarte bună în oferta Unibet: 1.93.

Tottenham - Liverpool: "Cormoranii" au amintiri excelente

Sâmbătă de la ora 19:30 are loc și cel mai tare meci al etapei din Premier League, dintre Tottenham și Liverpool. Se întâlnesc două echipe în formă, care pierd tot mai greu. Liverpool este pe 2 în Premier League, cu 16 puncte, iar Tottenham are 2 puncte mai puțin și este pe 4. Tottenham a remizat spectaculos în ultima etapă de campionat cu Arsenal, iar Liverpool are 5 victorii la rând.

Totuși, Liverpool este favorită deoarece a câștigat 8 din ultimele 10 meciuri cu Tottenham. Poți să încerci un pariu pe victoria lui Liverpool la cota 2.28 oferită de Unibet.

