(P) Champions League începe cu dueluri tari: 5 meciuri pe care merită să le vezi

Repartizarea echipelor în grupe a făcut ca încă din runda inaugurală să putem vedea meciuri ca PSG - Borussia Dortmund și Bayern Munchen - Manchester United. Sunt și meciuri mai puțin atractive, dar per total putem spune că Champions League începe în forță, cu dueluri super interesante. 5 dintre acestea le poți găsi în rândurile de mai jos, alături de 3 pariuri pe care le poți plasa pe www.unibet.ro, la cote foarte bune.

AC Milan - Newcastle: Italienii au de luat o revanșă

Marți de la ora 19:45, în grupa F, AC Milan primește vizita englezilor de la Newcastle. Putem spune că AC Milan are de luat o revanșă, după ce a fost zdrobită de Inter Milano în ultima etapă din Serie A, scor 1-5. Milan obișnuiește să înscrie des când joacă acasă, astfel un pont de încercat ar fi ca italienii să înscrie Peste 1.5 goluri. Pe lângă această selecție interesantă, la Unibet poți să joci gratuit GAME OF CHAMPIONS, o promoție în care poți să câștigi 125.000 RON Cash dacă răspunzi corect la toate întrebările. Iar dacă ești interesat de cotele 1X2, ambele echipe au 2.65 la victorie, iar egalul are 3.65.

PSG - Dortmund: Francezii trebuie să confirme în acest sezon

După trei sezoane dezamăgitoare în Champions League, PSG trebuie să crească nivelul. Debutează în grupa F contra celor Borussia Dortmund, o echipă obișnuită cu Champions League, marți de la ora 22:00. PSG a pierdut în ultima etapă de Ligue 1 cu Nice, scor 2-3, în timp ce Dortmund vine după o victorie. Diferența de valoare rămâne certă, iar PSG a învins-o pe Dortmund cu 2-0 la ultimul meci direct din Champions League. La Unibet poți încerca funcția Creare Pariu pentru a miza că PSG va câștiga și se vor marca Peste 2.5 goluri, cu cota 2.23. Pentru varianta clasică, PSG are cota 1.78 să câștige, Dortmund are 4.40, iar egalul are 4.25.

Manchester City - Steaua Roșie: Se anunță o seară grea pentru defensiva sârbilor

În grupa G, marți de la ora 22:00, Manchester City primește vizita sârbilor de la Steaua Roșie. Se anunță o seară grea pentru vecinii noștri, din moment ce diferența de valoare e enormă. City are 1.05 să câștige, egalul are cota 21.00, iar victoria sârbilor are 41.00. Cum cota pe victoria lui City este mică, poți să mizezi pe golurile marcate de Erling Haaland. Dacă ești de părere că va înscrie Peste 1.5 goluri, ai cota 2.10 la Unibet. Norvegianul are 7 goluri marcate în 5 meciuri de Premier League și e într-o formă foarte bună.

Real Madrid - Union Berlin: Spaniolii sunt pe val

În Grupa C, Real Madrid primește vizita nemților de la Union Berlin, miercuri de la ora 19:45. Real este pe val, după ce a obținut cinci victorii la rând în acest sezon de La Liga. Union Berlin se anunță victimă sigură, mai ales că nu este într-o formă prea bună și are două eșecuri la rând. Pentru o cotă bună, de 2.05, poți miza la Unibet că Real Madrid va câștiga și nu vor marca ambele echipe. Pentru victoria simplă, Real are cota 1.36, egalul are cota 5.40, iar succesul oaspeților are 9.50.

Bayern Munchen - Manchester United: Meciul săptămânii în Europa

Grupa A propune un duel de cinci stele miercuri de la ora 22:00. Bayern și United sunt două echipe de tradiție, obișnuite cu această competiție. Ambele echipe au făcut pași greșiți în ultima etapă: Bayern a remizat cu Leverkusen, iar United a pierdut acasă cu Brighton. Nemții joacă bine acasă și poți să mizezi că vor câștiga și în meci se vor înscrie Peste 3.5 goluri, la cota 2.88. Succesul lui Bayern are cota 1.57, egalul are 4.80, iar victoria englezilor are 5.50.

