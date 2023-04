Flow Velociti Elite - primul pantof de competiție Under Armour (P)

Sport.ro a participat la lansarea pantofului Under Armour Flow Velociti Elite, eveniment care a avut loc în Faro (Portugalia), la mijlocul lunii martie.

Primul pantof de alergare super/carbon al brandului american va apărea pe piață în luna aprilie, dar un prototip a fost purtat la Maratonul de la New York de atleta Sharon Lokedi, endorser UA, care a terminat prima cursa de 42,195 km din metropola din SUA. În vârstă de 29 de ani, fondista din Kenya a încheiat tradiționalul maraton din N.Y. cu timpul de 2h23:23, pe 6 noiembrie.

Pantoful a fost purtat în curse din jurul orașului portughez, pe pista stadionului de atletism din Faro, pe nisipul fin de pe malul Atlanticului sau în alergările de pe șosea și de cei prezenți la evenimentul de lansare din Portugalia.

Flow Velociti Elite, lansat de Under Armour la Faro (Portugalia)

A fost testat și de reporterul Sport.ro. Cum fiecare brand inovează în producția de pantofi pentru alergare, și Under Armour a lansat un model care îi ajută pe sportivii profesioniști și pe cei amatori să se simtă cât mai confortabil pentru ca un cronometru să ațipească la timpul țintit sau pentru a nu simți niciun fel de disconfort în timpul alergării. Și, mai mult, UA Flow Velociti Elite au efecte excelente și asupra recuperării de după cursă.

Stephen Scullion, unul dintre cei mai valoroși maratoniști ai lumii, a descris modelul drept "fantastic". "Sunt niște pantofi care mă ajută să mă simt ca un fulg în curse", a spus nord-irlandezul, într-un interviu pentru Sport.ro. Antrenorul lui Stephen Scullion, americanul Stephen Haas, o enciclopedie în atletism, și-a exprimat satisfacția după ce a văzut și a testat UA Flow Velociti Elite.

"E o binecuvântare pentru mine și pentru atleții mei, e cel mai bun model de pe piață și sunt sigur că sportivii își vor îmbunătăți antrenamentele, timpii și îi fac mai competitivi în lupta cu alți sportivi care poartă alte modele", a spus pentru Sport.ro antrenorul specializat în probe pe distanțe lungi.

Cum Sharon Lokedi a purtat la Maratonul de la New York, încă din toamnă, pantoful, toți atleții, jurnaliștii și influencerii prezenți la evenimentul de lansare din Faro au fost mânați în cursă și de o curiozitate imensă de a testa modelul, dar și de plăcerea de a acoperi distanțe sub soarele dimineții sau în rafalele de vânt care le mângâiau obrajii cu noua apariție a brandului care are laboratoarele în Baltimore (Statele Unite). * Infografia cu detaliile pantofului o puteți vedea în fotografia de mai jos.

"Am vrut să facem din acest pantof cel mai bun pe care alergătorii îl pot purta într-o cursă. Le-am dat prototipuri și am măsurat progresul pe care ei îl au în diferite curse. Apoi am așteptat feed-back din partea lor", a afirmat, printre altele, Doug Smiley, director al departamentului specializat pe pantofi de alergare de la Under Armour.

"Vehiculul" Under Armour care îl ajută pe alergător să parcurgă în cel mai bun timp distanța pe care vrea să o acopere are o greutate de 220 de grame și îl face să exclame "Wow, cât de ușori sunt acești pantofi!" Partea de la câlcăi e puțin ridicată (39 mm înălțime) și are o cădere de 8 mm până în zona vârfului (8 mm înălțime), aspect care sporește aerodinamica. Practic, UA Flow Velociti Elite sunt ca un vaporaș care înaintează cu o vitează de deplasare foarte mare.

Creată cu un strat de carbon, talpa detensionează tendonul, facilitează progresia piciorului și ajută la stabilitatea alergătorului. În același timp, îmbunătețte stabilitatea sportivului când ia un viraj pe pistă sau în cursele pe șosea. Șiretul e plasat cât mai în lateral pentru a nu obtura circulația și pentru a mări relaxarea musculară, ceea ce-l face pe alergător să-și dozeze rezervoarele de energie. Limba, ușor căptușită, sporește senzația de confort.

Cum aerisirea pantofului pentru alergătorii pe distanțe lungi și pentru semifond e esențială, producătorul american "a accesorizat" UA Flow Velociti Elite cu o plasă prin care piciorul poate respira. "Cu acest pantof, un atlet amator din SUA a alergat trei maratoane în trei zile în Statele Unite", întărește Doug Smiley, oficial al celor de la Under Armour. Medic de profesie, Jordan Tropf a parcurs în trei zile consecutiv Maratonul de la Baltimore, apoi cursa de 42,195 km de la Chicago, dar și cursa din Boston.

Noul pantof de alergare de la Under Armour e potrivit pentru orice suprafață, chiar dacă e dedicat mai mult celor profilați pe distanțe lungi, și pe portativul de tartan de pe un stadion sunt la fel de adecvați. Flexibili și multați pe picior, au capacitatea de a ajuta la stabilirea oricărui tempo pe care îl vrea atletul.

Cum pentru orice pasionat de alergare persistă mereu și o teamă ca degetele să nu sufere contuzii sau unghiile să nu se rupă după o cursă, ei bine cu UA Flow Velociti Elite, piciorul nu va avea niciun fel de rană după linia de finiș sau punctul terminus setat de ceasul de la mână sau de telefon pentru că toe-box-ul e foarte încăpător.

VIDEO Interviu cu Stephen Scullion, maratonist participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo