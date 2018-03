Accidentare horror in wrestling! A fost la un pas sa-si piarda un ochi dupa ce a primit o bata in fata! ATENTIE, IMAGINI SOCANTE

Unul dintre cei mai cunoscuti luptatori de wrestling din afara WWE-ului a suferit o accidentare teribila.

Eddie Edwards a suferit o accidentare groaznica la ultimul eveniment din Impact Wrestling, fostul TNA. In timpul meciului cu Sami Callihan, Edwards a fost lovit cu o bata de baseball direct in fata! Callihan intentiona sa loveasca un scaun plasat deasupra lui Edwards, insa bata de baseball a ricosat in fata lui Edwards.

Edwards a ajuns direct la spital, insa a postat pe retelele de socializare pentru a-i linisti pe fanii ingrijorati. "Aseara a fost prima data cand am vazut ce s-a intampla. Inainte sa vada am crezut ca am fost norocos, acum stiu sigur ca am fost norocos. Nasul este spart insa voi fi ok" a spus Edwards.

Atentie, imaginile sunt socante!