Un parcurs "entuziasmant pentru fani". E Froome favorit? Cinci intrebari definitorii pentru Turul Frantei 2017

3540 de kilometri dificili ii asteapta pe rutierii Turului Frantei, care va incepe sambata, la Dusseldorf, in Germania. Orasul nemtesc a platit 5 milioane de euro pentru a gazdui startul Le Tour 2017, un contratimp individual plat ca in palma, de 14 kilometri, la care se vor uita circa 100 de milioane de oameni. Finalul e peste 3 saptamani si o zi mai tarziu, la Paris. Insa va putea Chris Froome sa castige al patrulea Tur al sau si al treilea consecutiv?

E Froome principalul favorit?



De trei ori castigator al Turului Frantei (2013, 2015 si 2016), Chris Froome a devenit deja unul dintre rutierii importanti de clasament general din istoria ciclismului. Stilul sau neortodox de pedalare, asemuit deseori cu cel al unui cyborg, l-a transformat in tinta predilecta a spectatorilor, care l-au vazut drept un robot, care nu are panache-ul necesar castigarii unei competitii fara casca radio in ureche.

E drept, la 32 de ani, Froome se indreapta spre apusul carierei, iar experienta dobandita l-a facut sa „simta” mult mai bine situatia de pe sosea. O eventuala victorie la Paris in acest an l-ar propulsa pe Froome pe locul 2 in istorie la numar de Tururi ale Frantei castigate, in spatele lui Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault si Miguel Indurain. Dar poate Froome sa castige?

Casele de pariuri spun ca da, insa cota lui Froome (2.5) e doar putin mai mica decat cea a lui Richie Porte (2.8). Traseul nu-l ajuta pe britanic, locurile in care poate face diferenta nefiind deloc multe. Nu-l ajuta nici lipsa finalurilor in catarare, acolo unde echipa sa putea face legea pe primele pante, scuturand serios plutonul, nici a kilometrilor de contratimp, acolo unde Froome exceleaza. Doar 14 kilometri in prima etapa si 22,5 kilometri in penultima runda, la Marseille, reprezinta al doilea cel mai mic total din istoria moderna a Turului, iar acest lucru l-ar putea dezavantaja serios pe Froome.

Echipa Sky ramane, insa, un avantaj, chiar daca unul dintre cei mai puternici locotenenti ai britanicului, Wout Poels, va lipsi, nefiind inca 100% dupa o accidentare serioasa. „Ar fi incredibil sa castig al patrulea Tur. Multa lume spune ca e doar un numar, dar fiecare Tur pentru mine aduce alta poveste, alt chin de a castiga acel tricou galben,” a spus Froome intr-un interviu pentru CyclingTips.

Daca nu Froome, atunci cine?



Fost locotenent al lui Froome la echipa Sky si foarte bun prieten al britanicului, Richie Porte a plecat de la formatia britanica in 2016 pentru a deveni liderul lui BMC. A castigat Turul Romandiei si Turul Down Under in 2017, a fost la cateva secunde de a cuceri si Criteriul Dauphine, una dintre cele mai importante curse pregatitoare pentru Le Tour, devenind unul dintre principalii favoriti la victorie in Marea Bucla. Problema lui Porte e una singura: experienta intr-un Mare Tur si ceea ce presupune anduranta unei astfel de competitii.

In cariera, Porte a mers in 11 Mari Tururi, cel mai bun parcurs al sau venind chiar in 2016 in Turul Frantei, cand a terminat pe locul 5. Cu exceptia unui loc 7 in 2010 in Turul Italiei, dar si acela venit dupa ce a facut parte dintr-o evadare care a castigat 30 de minute in fata plutonului intr-o singura etapa, Porte nu a dovedit niciodata ca poate sa reziste cu adevarat unui ritm infernal timp de trei saptamani.

Australianul de 32 de ani e bun la contratimp, rezista pe munte – dovada ceea ce a reusit in Dauphine – dar nu are o echipa la fel de puternica precum Sky. Va fi ajutat de Caruso, Roche sau Schar pe munti, insa cei trei nu se compara cu Landa, Kwiatkowski, Henao, Nieve sau Thomas.

Movistar vine cu o echipa care, probabil, il va ajuta pe Alejandro Valverde. Quintana e obosit dupa un Tur al Italiei in care a dezamagit, astfel ca ibericul de 37 de ani, aflat la una din ultimele sanse pentru a cuceri Turul Frantei, va fi impins in fata. Valverde a fost in forma excelenta in primavara, castigand inca o data Sageata Valona si Liege-Bastogne-Liege, si are experienta necesara unei astfel de competitii, venind de sase ori in ultimele sapte participari in Top 10.

Traseul pare a fi desenat special pentru Romain Bardet, speranta francezilor, care la 26 de ani are deja un loc 2, un loc 6 si un loc 9 in Turul Frantei. AG2R-La Mondiale a creat o echipa interesanta in jurul francezului, cu Mathias Frank, Alexis Vuillermoz si Pierre Latour, toti rutieri pe care Bardet se poate baza in munti. Un bun coborator, care si-a croit sezonul in jurul Turului Frantei, francezul e gata sa aduca prima victorie Frantei din ultimii 32 de ani in Le Tour, dupa cea a lui Bernard Hinault.

Ce poate sa faca Alberto Contador?

Alberto Contador e, poate, cel mai indragit rutier de clasament general al generatiei sale. La 34 de ani, El Pistolero isi anuntase retragerea, dupa un sezon dezamagitor, in care nu castigase decat Turul Tarii Bascilor si se contrase dur, aproape neverosimil pentru lumea ciclismului, cu patronul fostei sale echipe, Oleg Tinkov. Cand Contador a simtit ca mai poate continua, Trek-Segafredo i-a facut oferta potrivita, iar ibericul din Pinto, o suburbie a Madridului, a revenit pe bicicleta, cu dorinta expresa de a arata ca o cariera importanta precum a lui nu se poate incheia intempestiv.

Totusi, Contador pare departe de forma de acum 8-10 ani, cand domina clar plutonul. Ibericul nu beneficiaza nici macar de o echipa 100% dedicata lui, asa cum a fost in trecut, John Degenkolb avand si el oamenii lui pentru sprinturi in actuala editie a Turului Frantei. „Sunt optimist, am lucrat diferit pentru build-up-ul acestui Tur si, cel mai important, sunt foarte relaxat. Am avut multe ghinioane in Tururile Frantei din 2010, 2013 sau 2015. Acum cred ca sunt mai bun si vin, cu siguranta, cu mai multa incredere decat anul trecut,” a incheiat Contador, care a adaugat ca Turul Frantei e, cel putin pentru el, cea mai importanta cursa din calendar.

Nu ajuta nici faptul ca unul dintre colegii lui Contador, portughezul Andre Cardoso, a fost depistat pozitiv cu EPO in saptamana dinaintea turului si a fost scos din echipa Trek-Segafredo, locul sau fiind luat de spaniolul Haimar Zubeldia, care a implinit in aceasta primavara 40 de ani!

E parcursul din acest an unul dezamagitor?



Turul Frantei ramane cea mai importanta competitie din pluton, principalele transferuri si intelegeri intre noi sponsori si echipele participante realizandu-se in jurul caravanei din Le Tour. Totusi, in ultimii ani, competitia a parut ca pierde din stralucire si importanta, in timp ce organizatorii Turului Italiei si Turului Spaniei au trasat din ce in ce mai multe etape dificile, cu catarari noi si pe teren nou, in timp ce Le Tour a preferat sa se concentreze pe miticele Alpe d’Huez sau Mont Ventoux.

Cele doua ascensiuni care au produs atata spectacol in ultimii ani nu se gasesc nici ele in programul din 2017. In schimb, avem doar trei finaluri in ascensiune (Planche des Belles Filles, Peyragurdes si Izoard) plus alte trei etape de munte. Altadata, etapa care avea loc pe 14 iulie, de Ziua Frantei, aducea artificii in pluton, doar ca in acest an sunt doar trei catarari de categoria 1, intinse pe doar 101 kilometri! Mai mult, directia spre care parea ca se indreapta Le Tour, cu finaluri dificile in etape plate, a fost usor schimbata, iar rutierii au acum nu mai putin de 9 etape in care finalul pare a fi clar unul la sprint.

Asadar, chiar daca etape precum cea de-a 9-a, a 12-a sau a 18-a nu ar trebui ratate, organizatorii par ca au desenat intentionat un parcurs mai usor. Pentru cine? Ramane de vazut! Doar Chris Froome pare ca nu e multumit cu traseul: „Nu cred ca acest parcurs ma avantajeaza, spre deosebire de ceea ce am vazut in ultimii ani. Nu sunt foarte multe finaluri in catarare, nu avem multi kilometri de contratimp. Dar asta inseamna ca aceasta cursa va fi mai putin predictibila si mai entuziasmanta pentru fani.”

Tricoul verde e al lui Sagan?



Evident, lupta cea mai importanta va fi data pentru tricoul galben, dar tricoul verde pare a avea o insemnatate si mai mare in acest sezon. Poate cel mai surprinzator si excentric rutier din pluton, Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), si-a schimbat echipa in actuala stagiune, dar are acelasi obiectiv: castigarea tricoului verde, in clasamentul pe puncte. A sasea oara la rand! Ar egala, astfel, recordul lui Erik Zabel, germanul care a dominat acest clasament in anii 1990, atunci cand urca cu fiul sau, Rick, pe podium, pentru a sarbatori. Sambata, Rick, acum la echipa Katiusa-Alpecin, va debuta in Turul Frantei la 22 de ani.

Revenind la Sagan, e clar marele favorit la tricoul verde, insa misiunea lui pare mai dificila decat in anii precedenti. Sunt mult mai multe etape de sprint, iar prezentele constante ale unui Kittel, Greipel sau Demare pe podium ar putea sa-i provoace probleme slovacului. Totusi, e de asteptat ca Sagan sa evadeze des in etapele muntoase, pentru a-si asigura punctele la sprinturile intermediare fiind, alaturi de Michael Matthews, unul dintre sprinterii care au suficienta anduranta si pe catarari in debuturile de etapa.