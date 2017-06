Transfer BOMBA pregatit de Barcelona! Oferta de 25 de milioane de euro pentru un jucator de la Bayern

Ernesto Valverde e pregatit sa schimbe sistemul de joc al Barcelonei!

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Desi Barcelona are unul dintre cele mai puternice atacuri din Europa, noul antrenor al catalanilor, Ernesto Valverde, vrea intariri in ofensiva. Sport de Catalunya scrie ca Valverde a cerut un jucator pentru flancul drept iar varianta finala aleasa este Douglas Costa de la Bayern!

Jucatorul brazilian a avut un sezon sub asteptari odata cu venirea lui Carlo Ancelotti la Bayern si vrea sa plece. Suma de transfer este considerata mica de cei de la Barcelona raportat la calitatea jucatorului: 25 de milioane de euro. Cei de la Manchester United il vor la randul lor pe Costa dupa ce transferul lui Griezmann a picat.

Desi a jucat mai mult in flancul stang pana acum, Douglas Costa a fost mutat pe partea dreapta la nationala in mandatul lui Dunga, iar Tite vrea sa continue aceasta formula. Astfel, Barcelona ar avea flancuri foarte puternice cu Neymar pe stanga si Douglas Costa pe dreapta, putand alege pe langa formula 4-3-3 utilizata in ultimii ani, si 4-4-2 sau 4-2-3-1, ceea ce i-ar oferi lui Valverde mai multe variante in functie de adversar.