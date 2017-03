Real Madrid l-a ALES pe urmasul lui Cristiano Ronaldo! Cine este starul pe care ofera 103 mil €

Real Madrid pregateste o noua oferta pentru Paulo Dybala

Real Madrid se gandeste la un inlocuitor pe termen lung pentru Cristiano Ronaldo, ajuns la 32 de ani, cu unul dintre cei mai buni atacanti ai momentului, Paulo Dybala. Jucatorul lui Juventus, in varsta de 23 de ani, poate deveni noua stea de pe Santiago Bernabeu. Potrivit “Talksport” galacticii sunt dispusi sa ofere suma de 103 de milioane de euro.

Paulo Dybala a inscris 14 goluri in 32 de meciuri in acest sezon, ajutandu-si echipa sa se claseze in topul Seriei A. Lupta pentru starul lui Juve se va da intre Real Madrid si Barcelona. Dybala este vazut ca fiind viitorul Balon de Aur, capabil sa castige multe premii, atat individuale cat si cu echipa, la fel cum a facut-o Cristiano Ronaldo.

Transferat in urma cu 2 ani de la Palermo pentru 40 de milioane de euro, Dybala este dorit in continuare la Juve, oficialii italinilor fiind in negocieri cu agentul jucatorului pentru prelungirea contractului, scadent in 2020. Aceste negocieri stagneaza insa si cei de la Real Madrid vor sa profite.