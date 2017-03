Iti amintesti de Georgievski, fundasul dreapta al Stelei? Macedoneanul a schimbat echipa: "E un fotbalist excelent"

Fundasul macedonean Daniel Georgievski, fost la Steaua, a schimbat echipa in Australia. Acesta a parasit-o pe Melbourne Victory si a semnat cu Newcastle Jets.

In varsta de 29 de ani, fostul stelist, precum si fost international macedonean, si-a incheiat contractul cu Melbourne Victory, locul 2 in campionatul Australiei, si a semnat cu Newcastle Jets (locul 8).

Acesta a fost prezentat oficial de cei de la Jets, care s-au declarat extrem de incantati de achizitionarea jucatorului.

"Si-a reprezentat tara, a castigat campionatul si este foarte fericit sa vina la noi. Este un sportiv foarte bun, cu un fizic bun, are agresivitate, este un lider, este puternic in duelurile aeriene si este implicat. Experienta pe care o are ne poate ajuta sa avem rezultate sub presiune", a spus Mark Jones, antrenorul celor de la Jets, citat de theherald.com.au

Georgievski a jucat 19 meciuri pentru Melbourne in acest sezon, reusind si un assist.