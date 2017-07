BOMBA! Chelsea a ajuns la o intelegere cu Real Madrid. Morata semneaza zilele urmatoare

Alvaro Morata va juca sub comanda lui Antonio Conte, cel care l-a dorit si la Juventus.

Chelsea a ajuns la o intelegere cu Real Madrid pentru transferul lui Morata pentru 80 de milioane de euro, fiind cel mai scump spaniol din istorie. Morata doboara recordul lui Torres, care a costat 60 de milioane de euro in 2011.

Morata a bifat 43 de meciuri si a dat 20 de goluri sezonul trecut, insa este nemultumit de faptul ca este rezerva lui Benzema, majoritatea meciurilor fiind jucate din postura de rezerva.

BREAKING: Alvaro Morata is now closing in on a move to Chelsea, according to @DiMarzio pic.twitter.com/YtCDLi96hK