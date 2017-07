Barcelona i-a marit clauza de reziliere lui Neymar. Suma aproape imposibil de platit pentru ca brazilianul sa plece de pe Camp Nou

Barcelona i-a marit automat, potrivit contractului, clauza de reziliere lui Neymar. Brazilianul poate pleca de pe Camp Nou doar daca un alt club plateste o suma uriasa: 222 de milioane de euro!

Contractul lui Neymar cu Barcelona prevede o marire teptata, de la an la an, a clauzei de reziliere a intelegerii. In 2016, Neymar ar fi putut pleca de la Barca pentru 200 de milioane de euro, in timp ce acum aceasta clauza a urcat la 222 milioane euro.



Dorit de Manchester United ori PSG, Neymar va ramane cel mai probabil la Barcelona, fiind greu de crezut ca in acest moment exista un club care sa plateasca atatia bani.

Daca in cazul unor cluburi ca PSG sau Manchester City nu exista o problema in privinta banilor, Fair Play-ul Financiar este cel care le da batai de cap bogatilor aflati la carma respectivelor echipe.

In 2018, clauza de reziliere a lui Neymar va ajunge la 250 milioane euro.

Neymar are 105 goluri in 186 de meciuri pentru Barcelona.