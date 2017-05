Atacantul de 100mil € care ii poate inlocui pe Ibrahimovic, Diego Costa sau Alexis Sanchez! Cei 3 granzi din Premier League pregatesc ofertele

Vara urmatoare pot avea loc mai multe transferuri de peste 100 de milioane de euro!

Transferul lui Paul Pogba de la Juventus la Man United a spart bariera de 100 de milioane de euro iar vara urmatoare mai multe mutari pot depasi aceasta suma. Pe langa transferurile lui Griezmann si Mbappe, un alt jucator cu o cota formidabila este Andrea Belotti.

Atacantul celor de la Torino este golgheterul Italiei in acest sezon, la egalitate cu Edin Dzeko. Reusitele sale au atras atentia granzilor din Premier League: Manchester United, Chelsea si Arsenal sunt echipele care il doresc pe jucatorul de 23 de ani, scrie Tuttomercatoweb.

Toate cele 3 cluburi il doresc pentru a inlocui starurile din acest moment - United ramane fara Ibrahimovic, cel care nu va ramane in Manchester dupa accidentarea grava; Chelsea pare sa aiba sanse din ce in ce mai mici sa-l pastreze pe Diego Costa, dorit in China; Arsenal pare si ea resemnata ca va ramane fara Alexis Sanchez, sansele echipei lui Wenger fiind insa mai mici deoarece clubul are sanse mari sa rateze Liga Campionilor in sezonul viitor.

Man United, Chelsea si Arsenal vor avea reprezentanti la derby-ul de sambata din Seria A dintre Juventus si Torino.