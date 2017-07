Asa e cand ai prea multi bani. Abia au promovat in Premier League si-a batut recordul la cel mai scump transfer din istorie. De 4 ori la rand!

Englezii au prea multi bani si nu stiu ce sa faca cu ei.

Huddersfield a promovat in Premier League dupa ce a eliminat la baraj Reading, echipa lui Adi Popa. Acestia au pus mana pe comoara ce vine din drepturile TV in prima liga din Anglia si s-au apucat de facut transferuri.

Britanicii au reusit performanta de a-si bate recordul de cel mai scump transfer din istoria clubului, si nu o data ci de 4 ori la rand!

Mai intai l-au luat pe Depoitre, pentru 4 milioane de euro, apoi pe Mooy, pentru 9,1 milioane de euro, dupa care a venit Ince pentru 11,5 milioane de euro, iar astazi a fost prezentat si Mounie, venit de la Montpellier pentru 13 milioane de euro.

Britanicii au cheltuit sume ridicol de mari pe transferuri in ultimul an, Everton, echipa care nu a mai reusit o performanta notabila de peste 20 de ani, au cheltuit 100 de milioane de euro, ultima "bomba" fiind necunoscutul portarul Pickford, adus pentru 35 de milioane de euro, mult peste cat au costat Neuer sau De Gea. Singura performanta a acestuia e ca joaca la echipa U21 a Angliei, desi are 23 de ani, anul trecut aparand la Preston North End.

De altfel, in ultimul an, 13 cluburi din Anglia si-au batut recordul pentru cel mai scump transfer din istorie.