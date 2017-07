Anunt BOMBA la Barcelona! Neymar s-a inteles cu PSG. Cand semneaza

Din ce in ce mai multe surse confirma intelegerea iminenta dintre Barcelona si PSG pentru Neymar!

L'Equipe citeaza cotidianul El Watan din Doha si anunta ca totul ar putea deveni oficial maine! Aflat acum in China pentru un angajament publicitar, Neymar ar urma sa ajunga in Qatar marti pentru vizita medicala si pentru ultima discutie cu presedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi. Transferul lui Neymar pe Parc des Princes pare sa fie doar o formalitate. PSG va plati in schimbul sau 222 de milioane de euro, iar Neymar va castiga 30 de milioane in fiecare an de contract la Paris.

Neymar, 25 de ani, a ajuns in 2013 la Barcelona, alaturi de care a castigat Champions League, Mondialul Cluburilor, de doua ori campionatul, de 3 ori Cupa Spaniei si o data supercupa.