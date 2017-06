Vis doar AMANAT pentru Simona! Veste uriasa primita dupa infrangerea din finala Roland Garros! Cum poate ajunge numarul 1 mondial WTA in 2 saptamani

In ciuda infrangerii din finala Roland Garros, locul 1 in clasamentul mondial este la doar 2 saptamani distanta!

Simona Halep nu a reusit sa castige primul titlu de Grand Slam, fiind invinsa de Jelena Ostapenko in finala de la Roland Garros. Dupa o perioada fantastica pe zgura cu un turneu castigat si alte 2 finale, incepe perioada pe iarba iar Simona Halep are ocazia sa devina noul numar 1 mondial pana pe 25 iunie!

In urma turneului de la Roland Garros, Simona Halep va urca in clasamentul WTA pe locul 2 cu 6850 de puncte, la 185 de puncte in spatele lui Angelique Kerber. Si Karolina Pliskova este aproape, avand 6690 de puncte.

Insa Simona are cele mai mari sanse sa fie numarul 1 mondial inainte de startul Wimbledon! Urmatorul turneu va avea loc in perioada 19 - 25 iunie si va fi la Birmingham. Kerber are de aparat 100 de puncte, in timp ce Simona nu are niciun punct de aparat deoarece nu a particat la turneu in 2016! Astfel, Simona ar deveni numarul 1 mondial daca ar castiga turneul iar Kerber ar fi eliminata in semifinale.

Pliskova are cele mai mici sanse sa fie numarul 1 mondial inainte de Wimbledon deoarece are de aparat punctele castigate in 2016 la Nottingham cand a cucerit trofeul, si la Eastbourne, cand a ajuns in finala.

Ramane de vazut insa daca Simona va participa la turneul de la Birmingham, ea declarand dupa finala de la Roland Garros ca are nevoie de o perioada de pauza. Sansa de a ajunge insa pe primul loc WTA sa revina mai rapid pe teren.

Wimbledon va incepe pe 3 iulie iar ocuparea locului 1 in clasamentul WTA inainte de startul turneului i-ar oferi un avantaj Simonei. Ea a fost eliminata anul trecut in sferturi chiar de Kerber, cea care apoi a jucat finala, astfel ca are de aparat un numar mare de puncte.