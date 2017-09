Tecau si Rojer, in SEMIFINALE la US Open! Se dueleaza cu favoritii turneului pentru finala

Horia Tecau a reusit cea mai buna performanta de la US Open.

Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 12, s-a calificat, marti, in semifinalele probei de dublu masculin din cadrul turneului de Grand Slam US Open.



Tecau si Rojer i-au invins in sferturi pe favoritii 4, Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), scor 6-1, 6-2.



In semifinale, Tecau si Rojer vor juca in compania perechii Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), principalii favoriti.