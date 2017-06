SimonaMania! Cuvinte senzationale rostite de Mats Wilander si Chris Evert, dupa calificarea Simonei in finala Roland Garros

Citeste si - PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa calificarea in finala Roland Garos, a doua din cariera

Simona Halep a obtinut pentru a doua oara in cariera calificarea in finala Roland Garros si se va duela pentru trofeu cu tanara letona Jelena Ostapenko, care a trecut in trei seturi, scor 7-6 (6), 3-6, 6-3 de Timea Bacsinszky.

La finalul partidei castigate de Simona in fata cehoaice Pliskova, scor 6-4, 3-6, 6-3, Halep a fost laudata de voci importante din lumea tenisului. Mats Wilander si Chris Evert sunt doua dintre acestea.

"Simona se misca incredibila, se misca foarte bine, alearga mult. Halep face aceste dueluri pe referul adversarei, este stilul ei. In primul set, Pliskova nu a avut raspunsuri. In setul doi, a urcat mai mult la fileu, a castigat cu voleuri. Dar, in final, Simona Halep a dovedit ca este mai buna", a spus Mats Wilander, la emisiunea Game, Set & Mats, de la Eurosport.

"Ma bucur ca aceste doua fete sunt in finala. Va fi stransa, dar Simona Halep merita sa castige, e de mult timp acolo", a spus si Chris Evert.