SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN // Reactia lui Kerber dupa ce a pierdut cu Simona: "A fost un final de meci grozav, am luptat pana la ultimul punct!"

Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open. Meciul va decide cine va fi sportiva care isi va trece in palmares un prin titlu de Gran Slam, dar si cine va fi lider mondial.

Simona Halep s-a calificat in finala dupa o partida istovitoare cu Kerber. Meciul s-a incheiat abia dupa setul decisiv.

"Am luptat pana la ultimul punct. Inima mea a fost pe teren, am dat totul! A jucat bine atunci cand am avut mingile de meci. Sunt fericita cu ceea ce-am realizat in ultimele 3 saptamani. A fost un final de meci grozav, in care si eu am fost aproape sa castig. Jucam similar si amandoua incercam sa devenim mai agresive. E important sa ai si putin noroc in decursul a doua saptamani la un Grand Slam. Cand am castigat aici, in 2016, si eu am salvat doua mingi de meci in prima runda", a declarat Angelique Kerber dupa partida cu Simona Halep.

Simona Halep s-a calificat in finala dupa 6-3, 4-6, 9-7 cu Angelique Kerber, in semifinale.

