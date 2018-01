SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER // Kerber, pregatita de fostul antrenor al Simonei: "Va fi o mare lupta, un joc de sah!" Ce a spus Fissette despre Simona

Simona Halep - Angelique Kerber, in semifinale la Australian Open. Partida se va disputa joi dimineata, nu mai devreme de ora 07:00.

Wim Fissette este antrenorul lui Angelique Kerber, adversara Simonei Halep din semifinalele Australian Open. Belgianul o stie foarte bine pe Simona, cea pe care a pregatit-o in 2014 cand a ajuns in prima ei finala de Grand Slam, cea de la Roland Garros, pierduta contra Mariei Sharapova.

"O stiu foarte bine pe Simona, pentru ca am lucrat impreuna timp de un an, in 2014. E o jucatoare care, precum Angie, incearca sa returneze toate mingile si sa atace cu backhand-ul. Va fi o mare lupta, un meci precum un joc de sah" a declarat Wim Fissette

SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER



Simona Halep se va duela cu jucatoarea germana Angelique Kerber pentru calificarea in finala de la Australian Open. Romanca a trecut in aceasta dimineata de cehoaica Pliskova, in timp ce Kerber a invins-o pe americanca Madison Keys.

Simona Halep si Angelique Kerber s-au intalnit de 8 ori pana acum, fiecare dintre jucatoare avand cate 4 victorii.

Halep a pierdut insa ultimele doua intalniri cu nemtoaica.

Duelurile directe Halep - Kerber

2009 - Turneul de la Saint Raphael. Castigatoare: Simona Halep, cu 5-7, 6-2, 7-5

2014 - Doha, finala. Castigatoare: Simona Halep, cu 6-2, 6-3

2015 - Toronto, saisprezecimi. Castigatoare: Simona Halep, cu 6-3, 5-7, 6-4

2016 - FedCup. Castigatoare: Angelique Kerber, cu 6-2, 6-2

2016 - Wimbledon, sferturi. Castigatoare: Kerber, cu 7-5, 7-6(2)

2016 - Toronto, semifinale. Castigatoare: Halep, cu 6-0, 3-6, 6-2

2016 - Cincinnati, semifinale. Castigatoare: Kerber, cu 6-3, 6-4

2016 - Turneul Campioanelor, grupe. Castigatoare: Kerber, cu 6-4, 6-2