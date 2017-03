"Am baut mai mult alcool decat in toata viata mea, am iesit cu mai multi barbati. Mi-a placut!" Sharapova, despre perioada in care a fost suspendata

Maria Sharapova revine in circuit in luna aprilie, dupa o perioada de un an si jumatate in care a fost suspendata pentru dopaj.

Maria Sharapova spune ca perioada de suspendare a avut si parti pozitive. S-a concentrat pe viata sociala, petreceri, intalniri si in general tot felul de activitati la care renunta un sportiv profesionist.

"Cred ca am baut in perioada asta mai mult alcool decat am consumat in toata viata mea. Asta s-a intamplat pentru ca am avut, in sfarsit, o viata sociala."

"Chiar am avut si intalniri cu mai multi barbati in aceasta perioada. Nici nu stiam cum e. A fost ceva nou pentru mine si mi-a placut", a dezvaluit rusoaica in varsta de 29 de ani pentru revista Vogue.

Sharapova spune ca s-a intalnit si cu fostul ei iubit, Dimitrov, care are in prezent o relatie cu Nicole Scherzinger.

"Nu ne mai vazuseram din vara lui 2015, dar ne-am intalnit acum cateva luni intr-un restaurant din New York si am stat de vorba aproape cinci ore, pana am inchis acel restaurant. E a fost si ramane o parte insemnata din viata mea."

Maria Sharapova revine in circuit la sfarsitul lunii februarie, odata cu turneul de la Stuttgart.