Pe ce locuri WTA sunt romancele din echipa de Fed Cup! Romania - Marea Britanie se joaca in weekend

Romania intalneste Marea Britanie, pe 22 si 23 aprilie, in playoff-ul Grupei Mondiale II.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Simona Halep se mentine pe locul 5 in clasamentul WTA de simplu, cu 5022 de puncte. La dublu, Monica Niculescu a urcat de pe pozitia 24 pe 23, ea avand 2855 de puncte, dupa ce s-a impus duminica in finala turneului de la Biel/Bienne (alaturi de Su-Wei Hsieh).

Niculescu se afla printre primele 50 de jucatoare de tenis din lume si la simplu, ierarhie in care se mentine pe locul 47, cu 1145 de puncte.

Mai bine clasata este Irina-Camelia Begu, care ocupa pozitia 33, la fel ca saptamana trecuta, cu 1507 puncte.

Sorana Cirstea a coborat de pe 61 pe 62, cu 908 puncte, Patricia Maria Tig a inregistrat tot o coborare, de pe 83 pe 86 (706 puncte), iar Ana Bogdan a coborat de pe 113 pe 115, cu 521 de puncte.

La dublu, Niculescu are cea mai buna clasare dintre romance - locul 23. Raluca Olaru ocupa locul 53, dupa o urcare de o pozitie, cu 1515 puncte, Andreea Mitu se mentine pe 86, cu 911 puncte.

Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea vor evolua pentru Romania in intalnirea cu Marea Britanie, din 22 si 23 aprilie, din play-off-ul Grupei Mondiale II a Cupei Federatiei.



Paște Fericit! Happy Easter! JOYEUSES PÂQUES! ???? FROHE OSTERN????! BUONA PASQUA!!???? #HalepFam all over the world! @Simona_Halep ???????????????????????? pic.twitter.com/sU1j211DMA