Pare incredibil, dar ursul din imagine este chiar Simona Halep :)) "Stati putin ca nu prea vad!" SUPER VIDEO

Cu dedicatie parca pentru Romania, care zilele astea se topeste de caldura, Simona Halep a jucat tenis deghizata intr-un urs polar.

Filmuletul s-a viraliat pe Twitter.

Yes, that is @Simona_Halep under that giant Polar Bear costume. And no, she couldn't see a thing. ????⬆️ pic.twitter.com/tDCSWGmlwb