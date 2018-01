"Numarul 1 nu pleaca nicaieri!" Reactia fabuloasa a organizatorilor Australian Open dupa un punct SUPERB reusit de Simona Halep in decisiv | VIDEO

Simona Halep a pierdut primul set, scor 6-7 dupa tiebreak, dar numarul 1 mondial a revenit spectaculos in setul secund pe care l-a castigat cu 6-3.

Simona Halep a reusit re-break-ul in setul decisiv la finele unuia dintre cele mai lungi game-uri din turneu. Lovitura perfecta a Simonei care a lasat-o fara replica pe Wozniacki i-a impresionat pana si pe organizatorii Australian Open.

"Numarul 1 mondial nu pleca nicaieri", au scris australienii pe Twitter.

The world number one isn't going anywhere. #AusOpen pic.twitter.com/NR7dNAoNqC