"Nu ma intereseaza locul 1!" Anunt URIAS pentru Simona Halep! Ce decizie a luat Wozniacki

Daneza Caroline Wozniacki a luat o decizie care o avantajeaza pe Simona Halep.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

UPDATE! Decizia Carolinei Wozniacki o costa pozitia de lider mondial! Halep va reveni pe primul loc peste doua saptamani! Detalii aici!



Wozniacki a decis sa nu participe la turneul de la Dubai, chiar daca asta inseamna ca va pierde puncte importante in clasamentul WTA. Si daneza se resimte dupa luptele aprigi de la Australian Open si a decis sa ia o perioada de pauza pana la Indian Wells.



"Nu vreau sa joc la Dubai. Daca eram ingrijorata pentru primul loc, jucam saptamana viitoare. Dar prefer sa ma relaxez putin ca sa imi revin. Sper sa ma descurc bine sambata, iar apoi sa revin pregatita pentru Indian Wells si Miami", a spus Wozniacki.

Daneza isi pastreaza pozitia de lider mondial in aceasta saptamana, insa in saptamana viitoare ea va pierde puncte. Wozniacki a ajuns pana in finala de la Dubai anul trecut, iar acum va pierde punctele. Din fericire pentru ea, Halep nu joaca la Dubai, fiind accidentata, insa Simona nu pierde puncte deoarece nu a participat anul trecut in Emirate.

"Nu mai joc pana la Indian Wells si o sa decid inaintea turneului daca joc si acolo. Nu pot sa spun mai multe acum. Trebuie sa ma odihnesc, iar apoi o voi lua pas cu pas", a spus Halep.

"Nu m-am gandit prea mult la situatia din casalement. Vreau sa obtin cat mai mult la Doha, iar apoi sa iau o pauza", a spus Wozniacki la televiziunea daneza dupa calificarea in semifinale.