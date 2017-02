'N-o sa injur, sunt multe fete aici si nu pot!" :) Cum isi va incuraja Nastase jucatoarele in meciul cu Belgia

Halep nu poate juca, dar le va face galerie colegelor, cu Belgia.

Va fi concert mare in vestiarul fetelor - daca reusesc sa castige duelul! Un fost component din trupa Spitalul de Urgenta le pregateste un show pe cinste! Halep va fi alaturi de Sorana, Begu si Niculescu la toate meciurile.



Fost membru in trupa Spitalul de Urgenta, Vali Craciunescu le va canta pana dimineata fetelor daca bat Belgia!

"Facem, daca e nevoie, si galerie. Daca nu fac eu atunci cine?", se amuza Craciunescu.

Ilie Nastase e sigur ca Sala Polivalenta va fi plina. O sa tipe el la spectatori sa faca galagie!

"N-o sa-i injur ca sunt fete aici, trebuie sa ma comport ca lumea, la baieti mai merge", spune Nastase.

"Sunt bucuroasa ca jucam in Bucuresti acasa, o sa am familia, rudele aproape de mine", recunoaste Sorana.



Belgiencele au batut mereu Romania in FED Cup. Se bucura ca nu e Halep.