"Meci incredibil, Halep mult mai puternica mental!" Ce scrie L'Equipe dupa victoria fantastica a romancei

Jurnalistii francezi admira "forta mentala" aratata de Simona Halep in meciul cu Svitolina. Romanca a reusit o revenire fantastica, dupa 1-5 in setul doi, si s-a impus in decisiv ca o furtuna, 6-0.

"Elina Svitolina a inceput minunat duelul cu Halep. Dar cand conducea cu 6-3, 5-1, a ratat ceea ce era de neratat. In primul set, Halep, impresionanta de la inceputul turneului, a fost surclasata de adversara sa. Incapabila de a pune probleme adversarei de 22 de ani, romanca a primit o mica lectie de realism in primul set. A comis de trei ori mai multe greseli directe (13) decat lovituri castigatoare (4), si desi a reusit o revenire de la 0-5 la 5-3, ea i-a permis Svitolinei sa preia avantajul", scrie L'Equipe.

Cu usurarea unei jucatoare obisnuite pentru marile intalniri, Svitolina, care nu a mai jucat decat un sfert de finala de Grand Slam, in 2015, si-a marit avantajul la 5-1, cu loviturile de dreapta, mentioneaza sursa citata.

"Totusi, tanara a fost pusa in dificultate de Halep, care a asteptat cu spatele la zid, iar momentul a venit: Svitolina a pierdut doua break-uri. Intr-un decisiv in sens unic, ucraineanca nu a reusit sa castige niciun ghem, fiind depasita de puterea adversarei. Mult mai puternica mental, Halep ramane una dintre marile favorite ale turneului", noteaza cotidianul francez.

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in semifinalele French Open, dupa ce a intors soarta unei partide ce parea pierduta, la scorul de 6-3, 5-1, pentru adversara ei, urcaineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 5. Halep a salvat o minge de meci in tie-break-ul setului secund, inainte de a se impune cu 3-6, 7-6 (6), 6-0, in aproape doua ore si 10 minute.

In penultimul act, romanca va evolua cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, care a invins-o in sferturi, intr-o ora si 51 de minute, cu 7-6 (3), 6-4, pe Caroline Garcia din Franta, locul 27 WTA si cap de serie numarul 28.

Simona Halep a fost finalista la editia din 2014, cand a pierdut in ultimul act in fata rusoaicei Maria Sarapova.

