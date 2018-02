SIMONA HALEP, NR.1 WTA // Wozniacki a PIERDUT in semifinale la Doha, Simona REVINE pe primul loc in clasamentul WTA!

Veste excelenta pentru Simona Halep de la Doha!

Caroline Wozniacki a fost invinsa de Petra Kvitova in semifinale la Doha si va pierde locul 1 in clasamentul WTA. Nu acum, ci peste doua saptamani. Asta pentru ca daneza nu va participa saptamana viitoare la Dubai. Nici Simona nu va participa, insa ea nu a participat nici anul trecut. Wozniacki in schimb a ajuns in finala la Dubai anul trecut si va pierde puncte importante.

Astfel, peste doua saptamani, Halep va avea 7965 de puncte in clasamentul WTA, in timp ce Wozniacki va avea 7525 de puncte.

In acest moment, Wozniacki are 8010 puncte, iar Simona 7965. Dupa Dubai insa, Halep isi va pastra numarul de puncte, in timp ce Caroline va ramane cu 7425 de puncte pentru ca va pierde 585 de puncte primite anul trecut pentru finala.

Wozniacki a anuntat la finalul partidei de ieri cu Kerber ca vrea sa se relaxeze dupa turneul de la Doha.

"Nu vreau sa joc la Dubai. Daca eram ingrijorata pentru primul loc, jucam saptamana viitoare. Dar prefer sa ma relaxez putin ca sa imi revin. Sper sa ma descurc bine sambata, iar apoi sa revin pregatita pentru Indian Wells si Miami", a spus Wozniacki.

Cele doua isi vor relua activitatea la finalul lunii martie, la Indian Wells.

26 februarie e ziua in care Simona Halep va reveni pe primul loc in clasamentul WTA.

Simona Halep will return to world number one on February 26th — José Morgado (@josemorgado) February 17, 2018



Liderul mondial a avut un meci dificil cu Kvitova pentru calificarea in finala de la Doha. Daca nu ajunge in ultimul act, Wozniacki va fi depasita de Simona Halep in clasament, astfel ca partida a devenit extrem de importanta.

Daneza a castigat primul set cu 6-3; insa Kvitova a revenit si s-a impus la tie break in al doilea. In decisiv, scorul a fost strans pana la 4-4, iar Wozniacki s-a certat pentru 2 minute cu arbitrul in urma unei decizii pe care o considera incorecta. Arbitrul nu a dat inapoi si si-a mentinut decizia, in ciuda protestelor danezei.

Ea a pierdut punctul respectiv, iar apoi a dat cu racheta de pamant.