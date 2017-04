VIDEO: Simona Halep, mesaj superb pentru o fetita de 8 ani, supusa unei operatii in premiera

Simona Halep a impresionat din nou, cu un gest superb.

Cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei a aratat in mai multe randuri ca este cu sufletul alaturi de micutii in suferinta, unul dintre cele mai dragi proiecte ale Simonei fiind campania pentru copiii nascuti prematur. De aceasta data, constanteanca i-a trimis un mesaj de incurajare unei fetite de opt ani care a trecut cu bine peste o operatie extrem de dificila de inlaturare a unei tumori din zona gatului.

Miercuri, Brianna Alexe a avut parte de o surpriza in cadrul conferintei de presa in care medicii de la spitalul Jackson Memorial au anuntat ca operatia efectuata in premiera, in data de 24 februarie, a fost un succes. Pe ecran a rulat un filmulet de 20 de secunde in care Simona Halep isi incuraja micuta fana.

“Iti multumesc pentru faptul ca te numeri printre cei mai mari fani ai mei. Sunt forte mandra de tine, pentru ca ai trecut cu bine de toate testele medicale si de operatia chirgicala. Esti foarte curajoasa. Sper ca in continuare sa mergi mai departe in viata cu acelasi curaj si atunci stiu ca poti sa faci absolut orice. Acum, inapoi pe teren! Distreaza-te!”, i-a transmis Simona.

Brianna Alexe este o fetita de origina romana, stabilita cu parintii in Statele Unite. Medicii au trebuit sa ii scoata o tumora de pe artera carotida, care ii punea viata in pericol, acesta fiind primul caz de acest gen intalnit la un pacient cu varsta mai mica de 13 ani.

Miami Patch a relatat pe larg evenimentul, aplaudand gestul Simonei. Jurnalistii americani au punctat faptul ca micuta Brianna a izbucnit in lacrimi cand a vazut imaginile si a avut o replica geniala cand medicii i-au spus ca mama ei a primit inregistrarea si ea poate urmari si de 50 de ori daca vrea secventele trimise de Simona. “Poate de 100 de ori!”, a raspuns micuta.