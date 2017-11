Hotii au intrat in casa lui Venus Williams din Palm Beach si au plecat cu o "prada" incredibila. Ce paguba au lasat in urma

Bunuri in valoare de 400.000 de dolari furate din locuinta jucatoarei de tenis Venus Williams.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Hotii au furat bunuri in valoare de aproximativ 400.000 de dolari din locuinta jucatoarei de tenis Venus Williams, a anuntat, joi, politia americana, citata de New York Times.

Jaful s-a produs intre 1 şi 5 septembrie, in timp ce sportiva evolua la US Open, la New York, turneu la care ea a ajuns in semifinale.

Politia nu a precizat ce bunuri au fost furate din proprietatea de circa 3.000 de metri patrati, pe care Venus Williams o detine in Palm Beach Gardens, Florida. Tot in Palm Beach Gardens locuieste si sora ei, Serena Williams, dar si alte vedete.