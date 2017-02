Halep isi pregateste revenirea! Care sunt urmatoarele turnee la care va participa

Simona Halep rateaza doua turnee WTA si meciul de Fed Cup cu Belgia.

Simona Halep revine pe teren in luna martie, dupa accidentarea de la turneul din Rusia. Halep a confirmat prezenta in SUA, la turneele de la Indian Wells si Miami, acolo unde a avut rezultate bune in trecut.



Halep rateaza in aceasta perioada turneele de la Doha si Dubai, dar si meciul din Fed Cup cu Belgia al Romaniei.