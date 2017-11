Halep face acum Craciunul cu parintii! Ce program are in ultima luna a anului

Halep se bucura de prima zapada, la Poiana Brasov. A prins-o codul portocaliu la munte.

Halep e cu parintii in Poiana Brasov, unde a cazut prima ninsoare serioasa din acest an. Numarul unu mondial se pregateste la munte pentru noul sezon. De Craciun, Halep va juca in Thailanda, iar de Revelion va fi in China.