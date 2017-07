Anunt de ultima ora al Stelei: vrea s-o TRANSFERE pe Halep! Ce alta SUPER vedeta din sport ar putea semna

CSA Steaua incearca sa dea o lovitura uriasa de imagine si sa semneze contracte cu inca doua sportive uriase ale Romaniei!

Dupa ce a adus-o pe Elisabeta Samara la sectia de tenis de masa, clubul Armatei incearca sa le convinga pe Simona Halep si Catalina Ponor sa o urmeze. Informatia a fost confirmat discutiile cu cele doua campioane ale Romaniei.

"Suntem in contact cu toti marii sportivi ai Romaniei. Clubul Steaua este cel mai puternic brand sportiv al Romaniei. In conditiile in care si acesti sportivi isi vor manifesta intentia, sigur vom gasi cum sa colaboram. Dialogul ramane deschis, urmeaza faza finala a discutiilor", a spus Colonelul Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua.

Ilie Nastase, un alt nume urias al Romaniei in tenis, a fost de asemenea legitimat la Steaua.