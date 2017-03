"ZIUA JUDECATII!" Mircea Lucescu, bagat in sedinta de sefii Gazprom! Poate fi DEMIS in cateva zile

Mircea Lucescu e pus la zid in Rusia dupa ce a fost eliminat din Europa League, iar echipa a ajuns la 8 puncte in spatele liderului.

Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00

Adus la Zenit pentru a cuceri titlul, Mircea Lucescu i-a dezamagit pe rusi, dupa o serie de rezultate negative.

Echipa din Sankt Petersburg a pierdut cu Anderlecht in Europa League, iar apoi a pierdut si in deplasare la Amkar Perm, rezultate ce ii imping pe sefii clubului sa-l bage in sedinta pe Lucescu.

Presedintele clubului, Alexander Dyukov, merge rar la echipa, dar la ultimele meciuri a fost prezent de fiecare data, scrie Life.ru, semn rau pentru Lucescu. Dyukov chiar a mers la pauza meciului cu Anderlecht si le-a vorbit jucatorilor in vestiar, iar apoi a insotit echipa la Amker Perm, in conditiile in care el se prezenta doar la meciurile de la Sankt Petersburg si Moscova pana acum.

Potrivit life.ru, Lucescu va fi bagat in sedinta de Dyukov si Alexei Miller, CEO-ul Gazprom, finantatorul principal al clubului Zenit. Lucescu va fi nevoit sa explice seria de rezultate negative, dar si anumite conflicte cu jucatorii sai. Presa din Rusia scrie ca antrenorul roman are o relatie rece cu anumiti jucatori importanti din lot, iar acest lucru ii poate fi fatal. Mai mult, sarbul Branislav Ivanovic, adus in pauza de iarna, a comis-o la doua dintre golurile marcate de Anderlecht in dubla din Europa League.