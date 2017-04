ULTIMA ORA! Veste uriasa pentru Mircea Lucescu! Ce se va intampla de pe 20 aprilie

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Zenit St Petersburg, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a anuntat oficial ca a primit acordul de a se muta pe noul stadion de 62.000 de locuri. Ultimul meci pe Petrovsky Stadium va fi sambata impotriva lui Anzhi Makhachkala.

Federatia Rusa de Fotbal si UEFA si-au dat acordul pentru ca echipa lui Lucescu sa joace pe arena din parcul Primorsky Victory de pe Insula Krestovsky. Prima partida pe acest nou stadion va fi impotriva lui Ural pe 20 aprilie.

Noul stadion al lui Zenit va gazdui anul acesta finala Cupei Confederatiilor si va fi folosit si la Campionatul Mondial din 2018. Stadionul a fost opera grupului japonez Kisho Kurokawa Architect & Associate.

This Saturday we'll say goodbye to the Petrovsky! #ZenitAnzhihttps://t.co/PCpHvsxpRI pic.twitter.com/9RDQAzDUmw