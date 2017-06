Turcii insista pentru Chiriches! O noua oferta, dupa ce au fost refuzati de Napoli

Galatasaray merge doar in Europa League, iar acum cauta intariri.

Croatul Igor Tudor, antrenorul Galatei, i-a cerut pe Mertesacker si Pepe, insa il primeste pe Vlad Chiriches. Asta daca Napoli va accepta a doua oferta pentru fundasul roman. Turcii au pus pe masa 2,5 milioane de euro, iar italienii au refuzat. Cota lui Chiriches este de 6,5 milioane de euro in acest moment, iar Napoli nu cedeaza. Mai exista si varianta Torino pentru roman.

La Napoli nu poate fi titular, a anuntat-o chiar directorul sporitiv al clubului.

"Chiriches este dorit de multe echipe din Europa. Din pacate, la noi in echipa prioritate au Maksimovic si Tonelli, din postura de rezerve. Chiriches va merge in Turcia. Este un posibil transfer in aceasta vara, pentru ca are o cota buna pe piata", spunea in urma cu o saptamâna Stefano Antonelli.