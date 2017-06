"Sunt nebun, sper sa-mi placa aici!" :)) Ce a zis Sumudica dupa ce a semnat cu Kayserispor

Sumudica a semnat cu turcii de la Kayserispor. Fostul antrenor al Astrei va ramane in Superliga cel putin doi ani.

Sumudica i-a facut sa rada pe jurnalisti chiar de la prima intalnire. Le-a spus ca e 'nebun' si ca a avut mai multe oferte din Turcia, insa cea mai buna a venit de la Kayseri.

"Cunosc acest campionat. Nu am mai antrenat in Turcia, dar am avut oferte de la mai multe echipe. Alegerea mea a fost Kayserispor si sunt fericit ca s-a intamplat asa. Sunt un pic nebun, sper sa avem parte de bucurii impreuna", a spus Sumudica.