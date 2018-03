Sumudica, internat de URGENTA in spital! Nu s-a stiut nimic pana acum. Ce a patit

Sumudica a pierdut ieri in Turcia, dar ramane pe locul 5 si spera in continuare la Europa League.

A fost invins de Bursaspor dupa golul lui Bogdan Stancu. Sumudica a avut o saptamana grea. N-a putut sa participe la antrenamente din cauza gripei. A fost chiar internat in spital timp de 3 zile!

"Cred ca am facut cel mai slab meci de cand sunt antrenor in Turcia. A contat foarte mult ca eu, saptamana asta, nu am fost decat la un antrenament. Sunt gripat, am fost racit, am stat pe perfuzii, internat timp de 3 zile. Deci mi-a fost destul de greu. Cat timp nu sunt langa echipa, se simte", a spus Sumudica pentru Telekom Sport.