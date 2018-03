Stanciu si Nita pot fi antrenati din nou de Reghecampf: "Este o varianta!" Conditia pentru a veni la Sparta Praga

Reghecampf ii poate antrena din nou pe Stanciu si Nita. Italienii anunta ca Stramaccioni a fost dat afara de Sparta Praga.

Reghecampf are clauza de 3,5 milioane la arabi.Nita nu va uita prea curand ultimul gol luat in Cehia.



Sparta Praga e pe locul 5 in Cehia si cauta antrenor. Daca cehii platesc 3,5 milioane, Reghecampf poate ajunge imediat la Praga, langa Nita, Stanciu si Vatajelu.



"Vom face propuneri. Reghecampf poate fi una dintre ele. Reghe are contract doi ani. Doar sa il cumpere cineva" spune Ana Maria Prodan.