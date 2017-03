"Stanciu is on FIRE!" Romanul, declarat omul meciului dupa ce a dus-o pe Anderlecht pe primul loc in Belgia

Nicolae Stanciu e in forma maxima!

Dupa ce a marcat golul victorie in Europa League, Stanciu a fost omul partidei si in campionat cu Beveren.

Anderlecht s-a impus cu 3-0 in fata lui Beveren in ultima etapa din campionat, iar Anderlecht a terminat sezonul regulat prima, peste rivala Brugges.

Stanciu a fost titular, iar romanul a stat la baza a doua din cele 3 reusite ale echipei sale. Stanciu a fost cel mai activ jucator de pe teren, iar la final a fost declarat omul meciului de catre fani. "Stanciu is on fire!", au scris fanii pe Twitter. Acum acestia ii cer antrenorului sa nu il mai lase pe banca pe roman, asa cum s-a intamplat in ultimele etape. "E foarte puternic!", "Si-a aratat talentul!", "A aratat ca merita sa fie pe teren!", au scris fanii. Stanciu a avut cele mai bune cifre de pe teren, potrivit Audi Player Index, cu patru actiuni de poarta si un assist direct. Stanciu a centrat din corner la faza golului al treilea.

#andwbe lekker balletje weer Stanciu, het lukt meer en meer, niet altijd de simpelste optie maar dat is net wat echte RSCA groten kenmerken — Farid Peeters (@TweetyFariedi) March 12, 2017

Stanciu is on fire today #andwbe — LMaritte (@Collossusdnb) March 12, 2017

Stanciu is echt zeer sterk. Oké, tegen Beveren, maar wat zou dat geven als de Roemeen er nu eindelijk staat, net voor de PO's? #ANDWBE — Olivier De Wilde (@OlivierDeWilde) March 12, 2017

Stanciu speelt deze wedstrijd toch wel sterk hoor. #andwbe — Bas (@Bas_Vereecke) March 12, 2017

Stanciu mérite tellement son petit but #ANDWBE — Jojo ????☕ (@allardjonathan1) March 12, 2017