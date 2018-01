Stanciu face vizita medicala la Sparta Praga! Anuntul OFICIAL facut de echipa din Cehia

Stanciu a ajuns noaptea trecuta la Praga, acolo unde a batut palma cu cei de la Sparta. Este un nou record de transfer pentru Stanciu, cel mai scump jucator din istoria cehilor. Sparta cheltuie in total 9 milioane de euro pentru transferul romanului.

Cehii au anuntat oficial ca Stanciu va efectua azi vizita medicala, iar ultimele detalii vor fi puse la punct.

Nicolae Stanciu is in Prague since Wednesday evening. He will undergo medical check and negotiations with the club will continue today. pic.twitter.com/Mgls8G2qLI