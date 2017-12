OFICIAL! Deportivo l-a VANDUT! Decizie drastica a spaniolilor dupa bataia a in care a fost implicat Andone la antrenament!

Clubul Deportivo La Coruna l-a vandut deja pe Alejandru Arribas dupa bataia cu Andone de la antrenament.

Clubul Deportivo a anuntat pe site-ul oficial despartirea de fundasul Alejandro Arribas, cel care va pleca tocmai in Mexic, la Pumas. Cele doua parti s-au inteles, urmeaza ca jucatorul sa efectueze vizita medicala, scrie pe site-ul lui Deportivo.

Cei de la Deportivo au luat aceasta decizie in urma conflictului dintre fundas si Florin Andone de saptamana trecuta de la antrenament. Romanul a reactionat dupa o intrare dura a lui Arribas in timpul unui joc scoala. Dar nu a fost primul conflict cu un coleg al lui Arribas de cand a venit de la Sevilla, din 2015. El s-a mai duelat si cu portughezul Luisinho la antrenament si a fost iertat, insa a primit un avertisment. Oricum Arribas jucase doar 3 meciuri in acest sezoon la Deportivo.

"Clubul Deportivo ii multumeste lui Arribas pentru timpul petrecut aici si ii ureaza succes mai departe", scrie site-ul spaniolilor.

Si Florin Andone a fost pedepsit. Nu a fost inclus in lot pentru partida din Cupa cu Las Palmas.