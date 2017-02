"M-am simtit dat la o parte" Dezvaluirile lui Tosca! Ce a patit dupa ce n-a vrut sa semneze cu sotia lui Reghe

Alin Tosca vorbeste din Spania despre unele probleme pe care le-a avut la Steaua.

Acesta a discutat despre problema "impresarului" sau. Tosca spune ca s-a simtit dat la o parte la club, dupa ce acesta nu a semnat cu Anamaria Prodan, sotia lui Reghe.

Tosca spune ca impresarul care l-a ajutat sa ajunga in Spania a fost Lucian Marinescu.

"Am fost sunat de Lucian Marinescu in urma cu o luna de zile pentru a ma intreba daca am semnat vreun contract de reprezentare cu vreun alt agent."

"Nu neg faptul ca, in conditiile in care nu aveam niciun contract de exclusivitate cu vreun impresar, am fost liber sa discut cu cine vreau. Printre acestia, si cu Ana. insa, de aici pana la ideea ca am avut vreun act semnat cu ea este cale lunga..."

"Da, au fost momente in care am simtit o oarecare raceala din partea antrenorului si m-am simtit dat la o parte. insa, vreau sa cred ca nu a avut nicio legatura cu aceasta poveste, desi momentele s-au suprapus.", a declarat Tosca pentru DolceSport.