Gestul IMPRESIONANT facut de Andone in Spania! A reactionat imediat dupa ce a primit scrisoarea unui fan

Florin Andone a devenit vedeta principala a lui Deportivo.

Andone a inceput sa marcheze pe banda pentru Super Depor, iar acum este in centrul atentiei. Jucatorul roman are o poveste impresionanta, provine dintr-o familie saraca, a ramas fara tata cand era mic si a plecat la cules de capsuni cu mama sa in Spania. Acolo s-a apucat de fotbal si a tras din greu pana a devenit golgheter in La Liga.

Andone a primit o scrisoare de doua pagini de la un fan tanar, care i-a transmis ca este modelul sau in viata. "Multumita tie am inceput sa muncesc din greu. Tu m-ai invatat sa nu renunt, indiferent de greutatile din viata mea", i-a scris tanarul din Valencia. Andone a primit scrisoarea de la un jurnalist si s-a declarat emotionat. Mai mult, atacantul roman a promis ca il va intalni pe fan cand va ajunge la Valencia. "E un sentiment special cand primesti astfel de mesaje. Vreau sa il intalnesc cand vom avea meci la Valencia, o sa-i dau un tricou si o sa stau de vorba cu el. Sunt impresionat", a spus Andone.

"Sunt recunoscator ca tinerii ma admira. Si eu vin de jos, stiu cum e sa te confrunti cu dificultatile vietii. Pana la urma, nu sunt cineva foarte important, dar am muncit mult pentru visul meu, am vrut sa ajung in prima liga, sa joc fotbal profesionist si sa fac performanta. Am inceput de jos si sper sa ajung si mai sus de atat", a mai spus atacantul roman.

Andone a vorbit si despre ofertele primite in aceasta iarna. "Stiu ca au fost discutii, s-au interesat mai multi de mine, dar am spus din start nu. Sunt foarte fericit aici, iar oamenii din club au fost alaturi de mine atunci cand lucrurile nu au mers atat de bine. Nu m-am simtit niciodata abandonat sau singur, iar asta este foarte important. Le sunt recunoscator si vreau sa le rasplatesc gestul prin evolutiile mele. Va fi foarte greu sa plec de aici, mai am patru ani si jumatate de contract. Sunt fericit atat profesional cat si economic, familia mea e fericita de asemenea. Nici clubul nu vrea sa ma vanda in acest moment, sunt acolo unde mi-am dorit", a spus atacantul roman.