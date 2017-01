Dezvaluiri incendiare din perioada Ajaccio! Mutu i-a suflat FUM in fata lui Ravanelli, apoi a vrut sa-l bata

Mutu a avut o cariera agitata, chiar si inainte de retragere.

Mutu a ajuns la Ajaccio in 2012, dupa un sezon esuat la Cesena. Mutu a mers in Corsica precum un star, iar primul sezon a fost excelent: 11 goluri, iar echipa a scapat de retrogradare. In al doilea sezon, Mutu a anuntat ca se bate cu Ibrahimovic pentru titlul de golgheter, dar lucrurile nu au stat chiar asa.

In sezonul urmator, francezii l-au numit pe italianul Fabrizio Ravanelli in functia de antrenor, iar de atunci problemele au inceput sa apara pentru Mutu.

Ronald Zubar, un fost coleg si prieten al lui Mutu de la Ajaccio, a povestit recent intr-o emisiune TV din Franta prin ce aventuri a trecut alaturi de Mutu.

"Mutu venise la Ajaccio in sezonul trecut, marcase 11 goluri iar echipa scapase de retrogradare. Atmosfera la echipa era buna, eram cu totii prieteni. Apoi, Fabrizio Ravanelli a fost numit antrenor la inceputul sezonului al doilea. Mutu l-a laudat la inceput: "O sa vedeti metodele italienesti, o sa fie greu pentru voi, sunteti lenesi". Ravanelli a fost nebun la inceput, dar echipa era in forma.

Dar intr-o zi, Ravanelli l-a trecut pe Mutu pe banca. Mutu a inceput sa se comporte neprofesionist, iar Ravanelli l-a exclus din lot. Mutu a incercat sa-i intoarca pe jucatori impotriva antrenorului. Ravanelli mi-a spus ca nu e fericit si am incercat sa vorbesc cu Mutu.

Mutu mi-a zis sa vin la el acasa, dar chiar inainte sa ajung, sotia lui Mutu a sunat-o pe sotia mea si i-a spus sa ma informeze ca Mutu e beat impreuna cu prietenii sai romani acasa. Eram prieteni buni, asa ca am mers oricum.

Acasa, Mutu mi-a zis ca Ravanelli nu il respecta, ca il face de ras. Si a decis sa-l sune pe Ravanelli. I-a spus ca o are mica si i-a cerut sa vina la el acasa. Iar Ravanelli a venit. Cand a ajuns, Mutu i-a cerut sotiei si copiilor sa se incuie in casa.

Apoi s-au dus in spatele casei, iar Mutu i-a spus lui Ravanelli: "Esti gelos pe mine, sunt vedeta in Italia, tu esti un nimeni acum! Esti doar un batran cu par alb!" Ravanelli s-a enervat si a urlat: "O sa te decapitez!", dar Mutu i-a suflat fum de tigara in fata lui Ravanelli, care a sarit la bataie, iar cei doi au fost separati cu greu.

Dupa asta, i-am spus lui Mutu ca nu este normal sa vorbesti asa cu antrenorul, iar Mutu mi-a raspuns: "Cum nu e corect? Asa se fac lucrurile in Italia, cand ai ceva de spus, o spui!", a povestit Zubar.

In cadrul aceleiasi emisiuni au fost prezenti si fostii jucatori de la Chelsea, Gallas si Petit. Petit a dezvaluit ca Mutu il scotea din minti la Chelsea. "E singurul coechipier pe care am vrut sa-l pocnesc in cariera mea!", a dezvaluit fostul campion mondial si european cu Franta.