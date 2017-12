Chivu si-a luat licenta de antrenor alaturi de campionii mondiali Toni si Camoranesi! Ce echipe poate pregati

Cristian Chivu, fostul fundas al nationalei Romaniei, a obtinut licenta de antrenor in Italia.

Cristian Chivu, care are 37 de ani, a obtinut licenta UEFA A, a doua categorie de antrenor, dupa ce a urmat un curs special de 210 ore, rezervat unor fosti fotbalisti care au evoluat cel putin sapte sezoane in Serie A. Chivu, care a avut 75 de meciuri pentru nationala Romaniei, a jucat in Italia la AS Roma (2003-2007) si Inter Milano (2007-2014).

Alaturi de Chivu, alti opt fosti jucatori importanti au intrat in posesia licentei UEFA A. Acestia sunt Fabio Galante, Amantino Mancini, Angelo Palombo, Luca Toni, Mauro German Camoranesi, Marco Amelia, Marco Cassetti si Morgan De Sanctis.

Chivu i-a felicitat pe Twitter pe cei opt colegi ai sai de curs. "Complimente tuturor antrenorilor din acest grup fantastic! Jos palaria!", a scris el.

Tehnicienii care au licenta UEFA A pot fi antrenori principali la formatii de juniori, inclusiv din categoria Primavera, si la echipe din divizii inferioare, pana la Serie C. De asemenea, ei pot fi antrenori secunzi in Serie B si Serie A.

Cristian Chivu este in prezent observator tehnic din partea UEFA.