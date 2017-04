Ce se intampla cu Tatarusanu la finalul acestui sezon! Anuntul facut astazi de italieni

Tatarusanu a fost om de baza in poarta Fiorentinei in ultimele doua sezoane.

Sansele ca Tatarusanu sa mai continue la Fiorentina sunt minime, chiar daca portarul roman a fost om de baza in echipa in acest sezon.

"Situatia se schimba dupa venirea lui Marco Sportiello", scrie fiorentina.it.

Sportiello are 24 de ani si a fost imprumutat in aceasta iarna de la Atalanta, pana in iunie 2018. La expirarea imprumutului, Fiorentina are optiune de cumparare de 6 milioane de euro.

Conform sursei citate, antrenorul Paulo Sousa va dori sa il aiba pe Sportiello ca prima optiune pentru poarta Fiorentinei.

"E greu de crezut, daca nu chiar imposibil, ca Tatarusanu sa accepte statutul de rezerva. In aceste conditii, portarul roman va pleca, cel mai probabil, in vara.", mai scrie fiorentina.it.