BREAKING NEWS | Adi Popa a semnat oficial cu Reading! Ce oferte din Spania si Italia a REFUZAT pentru Anglia

Adi Popa a semnat oficial cu Reading in aceasta dimineata.

Anamaria Prodan a anuntat la Sport.ro ca Adi Popa este incepand de astazi oficial jucatorul lui Reading.

Fostul stelist a refuzat oferte din Spania, Italia si Grecia pentru visul de a juca in Premier League. Reading este pe locul 3 in Championship in acest moment.

"A refuzat Granada, a fost dorit de Atalanta, au fost discutii si cu Panathinaikos", a spus Anamaria Prodan la Sport.ro.

600.000 euro va incasa Steaua de pe urma acestui transfer. In vara, Becali l-ar fi pierdut pe Adi Popa fara sa incaseze niciun ban. Contractul acestuia expira.