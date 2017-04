BOMBA! Lucescu, la un pas de demitere! Dezvaluiri socante din Rusia: "Nu se intelege cu jucatorii"

Mircea Lucescu trece prin momente dificile in Rusia.

Zenit a pierdut derby-ul cu Spartak si a ratat ultima sansa de a se apropia de titlu. Rusii sunt convinsi ca antrenorul roman va fi demis in cateva zile si va rata primul meci pe noul stadion de 1,4 miliarde dolari!

Maxim Kalinicenko, fost jucator al lui Spartak, a declarat pentru Sport Ekspres: "Sincer, am crezut ca Lucescu ii va putea uni pe jucatori cu ideile sale, iar ei il vor asculta si il vor urma. Dar, dupa ce s-a intamplat in aceasta primavara, afirm ca romanul nu poate avea succes cu acesti fotbalisti.

La Sahtior, se baza pe tinerii brazilieni, pe care i-a transformat in staruri. Baietii il ascultau, pentru ca voiau sa creasca, visand sa se transfere la un mare club european. sahtior era o trambulina spre Vest. La Zenit, e altceva. Si jucatorii nu se inteleg cu antrenorul".

In acelasi timp, un important comentator TV rus, Ghenadi Orlov, a spus: "Lucescu nu a pregatit bine meciul cu Spartak".

Lucescu a facut scandal in vestiar, a dezvaluit Branislav Ivanovic, fostul jucator de la Chelsea. "Lucescu era foarte nervos. Vrea sa vada Zenitul jucand tot mai bine si castigand. Are ideea sa, iar jucatorii trebuie sa o respecte. Trebuie sa mai lucram la antrenamente. Lucescu a scos in evidenta erorile dupa meci, dar intr-un mod pozitiv".



Dupa ce s-a despartit de vechiul "Petrovski", inaugurat in 1925, Zenit va juca sambata, 22 aprilie, cu Ural (echipa lui Bicfalvi), pe noul stadion: Krestovski, de la numele insulei pe care a fost construit in St. Petersburg, sau Zenit Arena.