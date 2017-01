BOMBA de ultima ora! Budescu va fi prezentat la noua lui echipa in 3 zile! Pentru cine a REFUZAT Steaua

Constantin Budescu ramane un vis interzis pentru Becali!

Steaua e aproape sa-l rateze inca o data. Karabuk Haber scrie ca Budescu s-a inteles cu Karabukspor si va fi prezentat oficial pe 5 ianuarie, alaturi de Sapunaru. Sursa citata sustine ca ambii fotbalisti au acorduri preliminare cu Karabukspor, unde mai joaca 4 romani: Alexe, Gaman, Latovlevici si Tanase.

Budescu s-a despartit de Astra in decembrie pentru a reveni la Dalian, in liga a doua chineza, de unde era imprumutat. Atacantul a discutat cu Steaua, insa va alege propunerea financiara mai buna a lui Karabukspor. Dalian si Budescu se vor desparti oficial in urmatoarele zile.